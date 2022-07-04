جواد الاتحاد يدافع عن ألوان كرة «الرهيب»

محمد بن مسعود - الدمام - وقع نادي النجمة عقدًا احترافيًا مع اللاعب محمد جواد قادمًا من فريق الاتحاد لكرة القدم ليدافع عن شعار الفريق الموسم المقبل.

ويذكر بأن جواد يلعب في مركز الظهير الأيمن، حيث يؤمل الجهاز الفني للفريق عليه الكثير في هذا الموسم بمعية زملائه اللاعبين من أبناء النادي.

ومن جهة أجرى، جدد نادي النجمة التعاقد مع المحترف الأرجنتيني آللان ليكون ضمن صفوف الفريق الموسم الجديد بعد أن قدم مستويات جيدة الموسم المنصرم حيث تم التجديد له بناء على توصيات الجهاز الفني. ويشغل الأرجنتيني آللان مركز قلب الدفاع وينتظر منه النجماوية مستويات أكبر.

وجدّد نادي النجمة التعاقد مع المحترف الفنزويلي ديماس ليكون ضمن صفوف الفريق الموسم الجديد بعد أن قدم مستويات جيدة الموسم المنصرم، حيث تم التجديد له بناء على توصيات الجهاز الفني.

ويشغل ديماس آللان مركز الجناح وينتظر منه النجماوية مستويات أكبر.

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