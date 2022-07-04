النجمة يجدّد للمدرب إسماعيل كرامي

محمد بن مسعود - الدمام - جدّد نادي النجمة الثقة بالمدرب الوطني إسماعيل كرامي لثلاث سنوات جديدة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. وبهذه المناسبة، أشاد الشيخ عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة بإمكانيات كرامي الفنية وقدرته على قيادة الفريق والعودة به إلى مكانه الطبيعي.

وبيَّن الشيخ عبدالرحمن بأن التعاقد مع كرامي لثلاث سنوات يأتي ضمن خطة مجلس الادارة لتكوين فريق المستقبل بتجهيز جيل جديد من أبناء النادي من فئتي الشباب والناشئين مع عناصر الخبرة خصوصًا بعد العودة للمكان الطبيعي في دوري ناصر بن حمد الممتاز.

متمنيًا التوفيق لكرامي والفريق في تحقيق الاهداف والرؤية المرسومة.

ومن جهة أخرى، أبرم نادي النجمة عقدًا مع المحلل الفني عزام بدر ليكون ضمن الجهاز الفني للفريق هذا الموسم، حيث سيتولى مهمة التحليل الفني للمدرب إسماعيل كرامي.

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