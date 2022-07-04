برناردو سيلفا يبدأ الضغط للانتقال إلى برشلونة

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، الضغط على ناديه للانتقال إلى صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويرتبط البرتغالي بيرناردو سيلفا صاحب الـ27 عامًا بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025.

ووفقًا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن سيلفا أبلغ وكيله خورخي مينديز ومدربه بيب جوارديولا برغبته في الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيتي يطلب 100 مليون يورو للتخلي عن النجم البرتغالي، لكن برشلونة يأمل بأن ينجح في خفضه الرقم إلى 60 مليونًا فقط.

وأوضحت أن نقطة التحول في مستقبل سيلفا ستكون نجاح برشلونة في بيع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج هذا الصيف.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن برشلونة سيخصص 200 مليون يورو للميركاتو الجاري.

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