مالاسيا يخضع لفحوصات مانشستر يونايتد

محمد بن مسعود - الدمام - يخضع تيريل مالاسيا لاعب فينورد الهولندي، للكشف الطبي؛ تمهيدًا للانضمام بشكل رسمي إلى مانشستر يونايتد في إطار الميركاتو الصيفي الجاري.
وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على «تويتر»: «خضع تيريل مالاسيا للجزء الأول من الكشف الطبي في مانشستر يونايتد أمس الأول الأحد، واجرى الجزء الأخير من الفحوصات أمس الاثنين».
وأضاف: «تم توقيع كل أوراق الصفقة بين مانشستر يونايتد وفينورد، وسينتقل تيريل مالاسيا إلى أولد ترافورد مقابل 15 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ مليوني يورو».
وتابع رومانو: «اتفق تيريل مالاسيا على شروط عقده مع مانشستر يونايتد، حتى صيف 2026، مع خيار إضافة موسم آخر، وسيصدر البيان الرسمي للصفقة قريبًا».
يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت مؤخرًا، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد، بسبب غضبه من ضعف الميركاتو الصيفي للشياطين الحمر.
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