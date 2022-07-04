وزير البيئة يشكر القيادة على تخصيص 408 ملايين ريال لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله -، على التوجيه الكريم بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 408 ملايين ريال لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

وأوضح المهندس الفضلي، أن تخصيص الدعم المالي لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، يأتي انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة الحكيمة – أيدها الله – لاستمرار مسيرة التنمية والتطوير.