حساب المواطن.. اعرف قيمة استحقاقك التقريبية من الدعم بـ 4 خطوات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

أكد حساب المواطن، اليوم، أنه بإمكان المواطن، أن يعرف استحقاقه التقريبية من خلال استخدامه لحاسبة الدعم.

وأوضح “حساب المواطن” أن طريقة استخدام الحاسبة التقديرية، والتي تشمل 4 خطوات، تبدأ بفتح بوابة حساب المواطن، ثم الضغط على الحسابة التقديرية، بعدها سيظهر مبلغ الاستحقاق التقديري، ثم يتم تحديد الحالة في الخيارات، ثم الضغط على خيار أحسب.

وبين حساب الموطن، أن جميع الخطوات السالف ذكرها يتم تطبيقها عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa.

مواجهة ارتفاع الأسعار

وصدر أمر ملكي كريم ـ في وقت سابق ـ بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

وتضمن أمر خادم الحرمين الشريفين التالي: تخصيص مبلغ (ملياري) ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 ـ 1444هـ ، 2022م، وإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

حساب المواطن

كما شمل تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، وتخصيص مبلغ (408 ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.