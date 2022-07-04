محمد بن مسعود - الدمام - ماذا فعل الكونجرس الأمريكي بلوحة رسامة يمنية كُتب عليها بالعربية “حجابي يجعلني قوية”!

أشعلت رسامة يمنية تدعى سالي المكلاني، الجدل في الشارع الأميركي بعد اختيار لوحتها “حجابي يجعلني قوية” المكتوبة باللغة العربية، لعرضها عاما كاملا في مبنى الكونغرس.

ودرست الفتاة سالي المكلاني، في مدرسة “رينيسانس” الثانوية للفنون بنيويورك، بعد حصولها على المركز الأول من بين جميع المتسابقين وفوز لوحتها كأفضل رسمة لتمثل ولاية نيويورك في اللوحات.

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وباتت الرسامة اليمنية، أول طالبة عربية مسلمة تفوز في مسابقة الكونغرس الفنية لعام 2022، ويتم تعليق لوحتها بمبنى الحكومة المركزية بواشنطن.

يذكر أن لوحة سالي التي اختارت لها عنوان “حجابي يجعلني قوية” تظهر فيها امرأة مسلمة ترتدي الحجاب، وتشير دلالة الاحتفاء إلى الرفع من قيمة ومكانة المرأة المسلمة في أميركا خاصة والبلدان الغربية