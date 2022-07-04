حضرت ماليزيا في جميع مبادرات طريق مكة منذ انطلاقها عام 2017، كأول دولة تحضر في جميع المبادرات الأربع منذ انطلاقها في حين تبعتها دولة إندونيسيا بالحضور بثلاث مرات منذ عام 2018، حيث تبع ذلك باكستان وبنجلاديش مرتين بينما تونس والمغرب مرة واحدة. دول المبادرة إنهاء إجراءات واستفاد حجاج دول ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش وتونس والمغرب من مبادرة طريق مكة منذ انطلاقها في عام 1438، حيث استمرت لمدة ثلاثة أعوام قبل أن تتوقف بسبب جائحة كورونا وتعود هذا العام المبادرة بخدمة حجاج خمس دول هي باكستان وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا ولأول مرة المغرب، وتعني المبادرة بتيسير وسهولة خدمة الحجاج المستفيدين من المبادرة من إنهاء جميع إجراءات السفر في مطار دولتهم وترميز وترقيم أمتعتهم حتى تصل معهم تزامنا إلى مقر السكن بدون عنا، حيث يتمكن الحاج وهو في بلاده معرفة مقر السكن ورقم الغرفة ومتى موعد الوصول إضافة إلى ذلك خدمة توصيل الأمتعة إلى غرفته في مقر السكن وذلك ضمن المبادرة. خصائص حيوية وأطلقت وزارة الداخلية مبادرة «طريق مكة»، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030. وأوضحت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.



كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا تتصدر مبادرات طريق مكة الأربع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.