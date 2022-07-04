فحص للغذاء والحيوان ومكافحة الضنك

استكمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة خطته التشغيلية لموسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن، بفحص سلامة الغذاء من مصادرها والكشف المستمر والرقابة على الأسواق الزراعية والحيوانية، إضافة إلى تجهيز الكوادر البشرية والفرق للوقوف على الأسواق والمسالخ والحجر الحيواني بالمنافذ ومشاريع الدواجن ومختبر تشخيص البيطري ومراقبة مزارع التمور.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس أيمن بن محمد السيد أن فرع الوزارة استعد لموسم الحج منذ وقت مبكر بما يتماشى مع التوجيهات، حيث جرى وضع الأهداف الاستراتيجية التي تشمل حماية حجاج بيت الله الحرام والزوار من الأمراض الوبائية والمعدية المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك القيام بفحص جميع ما يقدم لهم من منتجات نباتية وحيوانية، حماية الثروة الحيوانية بالمنطقة من خلال المنع أو الحد من تسرب الأمراض الوبائية والآفات الزراعية لحدود المنطقة، وأخذ عينات من الواردات النباتية والحيوانية لفحصها بالمختبرات، بالإضافة إلى الكشف على الخضار والفواكه بالسوق المركزية، وأخذ عينات منها بشكل دوري للكشف عن متبقيات المبيدات لضمان تقديم أطعمة سليمة لحجاج بيت الله الحرام، والكشف على جميع الحيوانات الحية بسوق المواشي المركزي ومتابعة أماكن بيع حليب الإبل ومكافحة حمى الضنك.

وأكد السيد جاهزية الكوادر البشرية بالفرق البيطرية والزراعية بكامل الطاقة الاستيعابية لأعداد الحجاج وشملت فرق المراقبين بإدارة الأسواق والمسالخ، فرق الحجر الحيواني والنباتي بمطار المدينة، فرق الأمن الحيوي لمشاريع الدواجن، فرق غرفة العمليات والاتصال المؤسسي، فرق مختبر التشخيص البيطري، فرق مراقبة مزارع التمور.