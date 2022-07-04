فحص للغذاء والحيوان ومكافحة الضنك

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس أيمن بن محمد السيد أن فرع الوزارة استعد لموسم الحج منذ وقت مبكر بما يتماشى مع التوجيهات، حيث جرى وضع الأهداف الاستراتيجية التي تشمل حماية حجاج بيت الله الحرام والزوار من الأمراض الوبائية والمعدية المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك القيام بفحص جميع ما يقدم لهم من منتجات نباتية وحيوانية، حماية الثروة الحيوانية بالمنطقة من خلال المنع أو الحد من تسرب الأمراض الوبائية والآفات الزراعية لحدود المنطقة، وأخذ عينات من الواردات النباتية والحيوانية لفحصها بالمختبرات، بالإضافة إلى الكشف على الخضار والفواكه بالسوق المركزية، وأخذ عينات منها بشكل دوري للكشف عن متبقيات المبيدات لضمان تقديم أطعمة سليمة لحجاج بيت الله الحرام، والكشف على جميع الحيوانات الحية بسوق المواشي المركزي ومتابعة أماكن بيع حليب الإبل ومكافحة حمى الضنك.
وأكد السيد جاهزية الكوادر البشرية بالفرق البيطرية والزراعية بكامل الطاقة الاستيعابية لأعداد الحجاج وشملت فرق المراقبين بإدارة الأسواق والمسالخ، فرق الحجر الحيواني والنباتي بمطار المدينة، فرق الأمن الحيوي لمشاريع الدواجن، فرق غرفة العمليات والاتصال المؤسسي، فرق مختبر التشخيص البيطري، فرق مراقبة مزارع التمور.
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