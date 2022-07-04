69.7% انخفاض بمخالفي البيئة خلال شهرين

تراجعت مخالفات البيئة خلال الفترة من مطلع إبريل الماضي، وحتى 22 مايو، مقارنة بالفترة منذ أواخر مايو وحتى نهاية يونيو الماضيين، بنسبة 69.7%، إذ سجل مايو ويونيو 285 مخالفة، بينما جرى ضبط 942 مخالفا لنظام البيئة منذ مطلع أبريل الماضي، الذي تزامن مع شهر رمضان المنصرم، وحتى 22 مايو، في إشارة إلى انخفاض معدل المخالفين خلال الفترة بين شهرين.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية، ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي، والجهات الأمنية المساندة.

ويهدف نظام البيئة إلى حماية البيئة وتطويرها، ومنع التلوث، والحفاظ على الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بيئيًا، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها حيث يتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

2022

26 يونيو

خلال الأسبوع الرابع تم ضبط 50 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة:

مخالفان لحيازتهما كائنات فطرية مهددة بالإنقراض في منطقة الرياض.

7 مخالفين لإشعالهم النار في أماكن غير مخصصة ودون اتخاذ احتياطات.

31 مخالفًا لرعيهم 490 متنًا من الإبل و778 رأسًا من الإغنام في مواقع ممنوعة.

10 مخالفين لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في الرياض.

19 يونيو

خلال الأسبوع الثالث تم ضبط 79 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة:

مخالفان (2) للصيد في محمية الملك سلمان الملكية في الجوف وفي حوزتهما (10 ذخيرة و7 طيور مصيدة وبندقية هوائية).

5 مخالفين لإشعالهم النار في أماكن غير مخصصة ودون اتخاذ احتياطات.

59 مخالفًا لرعيهم 1611 متنًا من الإبل و370 رأسًا من الإغنام في مواقع ممنوعة

مخالفان (2) لنقلهم التربة في منطقة تبوك

10 مخالفين لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في تبوك.

مخالفًا واحدًا لبيعه 29 مترًا مكعبًا من الفحم المحلي في عسير.

12 يونيو

خلال الأسبوع الثاني تم ضبط 55 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

6 مخالفين لإشعالهم النار في أماكن غير مخصصة ودون اتخاذ احتياطات.

مخالف لحيازته كائنات فطرية مهددة بالإنقراض (3 أسود) في الرياض.

38 مخالفًا لرعيهم 1021 متنًا من الإبل و340 رأسًا من الإغنام في مواقع ممنوعة.

5 مخالفون لنقلهم الرمال في منطقة الرياض.

مخالفان لتخزينهما 24 مترًا مكعبًا من الحطب في أبها.

3 مخالفون في الرياض بحوزتهم حطب محلي معروضًا للبيع على متن 3 مركبات.

5 يونيو

خلال الأسبوع الأول تم ضبط 47 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

5 مخالفين لإشعالهم النار في أماكن غير مخصصة ودون اتخاذ احتياطات.

مخالفان لنظام الصيد بحوزتهما (بندقيتان وكائنات فطرية و793 ذخيرة).

39 مخالفًا لرعيهم 835 متنًا من الإبل و271 رأسًا من الإغنام في مواقع ممنوعة.

مخالف لتخزينه 9 أمتارًا مكعبة من الحطب المحلي.