تنمية الغطاء النباتي بمكة والمشاعر

شرعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، في العمل على إطلاق عدة مبادرات، للإسهام في حماية البيئة والحد من التدهور البيئي، في جميع أرجاء منطقة مكة المكرمة، وذلك من خلال العمل بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والتي نتج عنها مبادرة «أخضر مكة»، التي أطلق فكرتها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بهدف زيادة الغطاء النباتي واستصلاح الأراضي المتدهورة، وحماية الموائل الطبيعية، بجانب رفع الالتزام البيئي والاستفادة من مصادر المياه.

وتسعى «أخضر مكة» خلال السنوات الثلاث المقبلة للاستدامة البيئية، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء والجهات ذات العلاقة، لصنع تحول واقعي في منطقة مكة المكرمة، من خلال تهيئة بيئة صحية لسكان مكة ومحافظاتها وضواحيها، من انعكاسات غياب الغطاء النباتي،، إضافةً إلى رفع الوعي المجتمعي، وتفعيل مشاركة الأفراد في استدامة الغطاء النباتي.

وتتوافق مبادرة «أخضر مكة» مع رؤية المملكة، ومبادرة السعودية الخضراء من خلال إعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي، على مستوى المنطقة وتنميته، بجانب الحد من التدهور في مناطق المراعي والغابات والأودية، وتطوير المتنزهات الوطنية بالاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية المتاحة، مـن مـصـادر المياه المتجددة، كالاستفادة من مياه الأمطار والبحيرات والسدود، ومياه الصرف الصحي المعالجة، والحد مـن ظاهـرة التصحر وانجراف التربة، وزحـف الرمال وفقدان وسائل الحياة الفطرية، والمساهمة في التكيف مع التغير المناخي، والتعاون في تطوير واستثمار المتنزهات الوطنية. وفق منهجية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وضمن مرحلتين، التأسيسية والمرحلة الإستراتيجية، وتتضمن المرحلة التأسيسية الجاري العمل عليها، حزمة من الأعمال العاجلة ضمن عدة مسارات تستهدف بناء خريطة أساس للغطاء النباتي على مستوى المنطقة والمحافظات، وتحديد المؤشرات القياسية، لتكون أول خريطة أساس للغطاء النباتي ومصادر المياه، على مستوى مناطق المملكة، باستخدام نظم المعلومات الجيومكانية وتقنيات الاستشعار عن بُعد.