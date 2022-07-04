إقبال على شراء الأضاحي بالمناطق

شهدت أسواق المواشي مع إطلالة شهر ذي الحجة إقبالاً كبيراً من المشترين، بخاصة من الراغبين في اختيار الأضحية في وقتٍ مبكر قبل العيد، حيث يشمل المعروض: المواشي، والإبل، والأبقار، والأغنام بمختلف أنواعها المحلية والخارجية.

ويمضي المشتري عادة وقتا كافيا لمعاينة الأضاحي والبحث عن أجودها للحصول على الأضحية منذ وقت مبكر، وبسعر مناسب تجنباً لزحام الأيام الأخيرة.

وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمختلف المحافظات والمناطق حملة «أضحيتي» التوعوية التي تهدف للتعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية وتوعية الراغبين بشراء الأضاحي بكيفية التمييز بين المواشي، تزامناً مع قرب عيد الأضحى المبارك وأهمية الشعيرة.