البسامي: جاهزية متكاملة لكافة الجهات في حج

كشف قائد قوات أمن الحج محمد البسامي لـ«دوت الخليج» جاهزية جميع الجهات الأمنية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، سواء في المنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجميع القوات مسخرة لخدمة بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أن العمل المتكامل بين أمن الحج وبين كافة القطاعات المعنية والمتعهدة بتوفير كافة الخدمات يجعل الأمن حاضرًا معهم لحظة بلحظة، ولذلك لا يوجد معنى التحدي الذي يواجه الأمن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الإعلامي لقيادات قوات أمن الحج، وأضاف البسامي لـ«دوت الخليج» أن كافة القوات تنتظر يوم التروية لتصعيد الحجيج لمشعر عرفات، مؤكدًا على جاهزية قيادات الأجهزة الأمنية بكفاءة عالية، والتي تمثلت في حفل الاستعراض السنوي الذي قام بتشريفه، مساء أمس الأحد، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ ولذلك تعلن كافة الجهات جاهزيتها التامة.

وأكد البسامي في معرض رده على أسئلة دوت الخليج أن قوات الحج تضع خطتها موضع التنفيذ، وهناك خطط بدأت وفق مراحل تنفيذها منذ الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن ليلة البارحة وضعت خطة منع دخول المركبات إلى المشاعر المقدسة، وتتوالى خطط التنفيذ اعتبارًا من اليوم، وكل ذلك يهدف لأجل أمن وراحة ضيوف الرحمن.

وأوضح قائد قوات أمن الحج الفريق محمد البسامي لـ«دوت الخليج» أن مع ضبط الأمن العامل عدد من الحملات الوهمية، سيتم التنسيق مع النيابة العامة لإلقاء عقوبة التشهير على المخالفين، داعيًا في الوقت نفسه عموم المواطنين والمقميمن عدم الإنجراف خلف الحملات الوهمية، ما لم تكن تلك الحملات نظامية ومن خلال المنصات الرسمية.

وبيّن البسامي لـ«دوت الخليج» أن جميع الحملات الوهمية تندرج تحت طائلة النصب والاحتيال، محذرًا على الصعيد ذاته بعدم الاشتراك بتلك الحملات، والتي تقوم في الأساس على عمليات الغش والنصب والإيقاع بالضحايا.

وأفصح قائد قوات أمن الحج الفريق محمد البسامي عن ضبط 288 مواطنًا ومقيمًا مخالفًا لنظام الحج، وضبط 8 ناقلين للحجاح سعوديين ومقيمين، وطبقت بحقهم العقوبات المقررة نظامًا، وتم ضبط 2062 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود، وإعادة أكثر من 99 ألف مقيم لم يحصلوا على تصاريح أداء الحج، وإعادة أكثر من 19 ألف مركبة مخالفة لمخالفتها تعليمات وأنظمة الحج، وأكد البسامي أن قوات أمن الحج على أتم الاستعداد لمواجهة أي محاولات بأمن الحج، وتم تكثيف التواجد الأمني لسرعة الاستجابة، واتخاذ التدابير الاستباقية لمنع وقوع الجريمة.

وأضاف الفريق البسامي نحرص على تطبيق مبدأ الوقاية والسلامة لحجاج بيت الله في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، ومنع المخالفين والمتسللين من الدخول إلى العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة.

وأكد البسامي بضرورة التقيد بأوقات التفويج في رمي الجمرات والطواف حسب الجداول، وهناك عقوبة لكل من يخالف أو يحاول الدخول إلى مكة أو المشاعر المقدسة بدون حصوله على تصريح، وبين أنه تم وضع طوق أمني على المشاعر المقدسة وجميع مداخلها.

وأوضح قائد عام طيران الأمن برئاسة أمن الدولة اللواء طيار عبدالعزيز بن محمد الدريعان عن مساندة القوة لفرق الدفاع المدني، ونقل التجهيزات والمواد الغذائية في حال الحاجة لها، ونملك قدرة على نقل الحدث جويًا إلى مركز القيادة والسيطرة، وذلك من خلال رحلات جوية يقوم بها طيران الأمن، وتتولى القوة متابعة حركة سير الحجاج والطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة ومراقبتها، بالإضافة إلى متابعة الأوضاع الأمنية بالتعاون مع الأمن العام، وتمرير المعلومات إلى جهةٍ الاختصاص، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لشرح خطط الحج.

وأضاف: قام طيران الأمن بتفيذ 189 طلعة جوية، بواقع 261 ساعة طيران، ومن المتوقع تنفيذ 390 طلعة جوية بأكثر من 600 ساعة.

وقال قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد بن مقبول إن قوات الطوارئ عملت على إعداد الخطط التشغيلية والتنفيذية؛ وذلك وفق الخطط العامة المعدة لموسم الحج، وانطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على أمن ضيوف الرحمن وقاصدي هذه البلاد الطاهرة.

وأشار العمري إلى مشاركة قوات الطوارئ في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، حيث يتم تكثيف القوى البشرية من قوات الطوارئ في الحرمين الشريفين لإدارة الحشود، مبينًا أن العمل يقوم على اعتبارات عديدة، ويقف على طليعتها أمن الحجاج في كافة أماكن تواجدهم، وذلك من خلال إعداد الخطط بما يهدف إلى تحقيق الحج الآمن لسائر قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وفي كافة أماكن تواجد الحجاج.

وقال قائد قوات الدفاع المدني بالحج ‏اللواء الدكتور حمود الفرج إن قوات الدفاع المدني تقوم بزيارات دورية للكشف على إجراءات السلامة في موسم الحج على كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وذلك للتأكد من تهيئة وجاهزية مقار سكن الحجاج في كافة مواقعهم، مشيرًا إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة والوقائية فيما يتعلق بحوادث الحريق -لا سمح الله- مع العمل على تكثيف توعية الحجاج فيما شأنه حفظ سلامته.

وأكد الفرج الجاهزية العالية لمراكز الدفاع المدني والإشراف الوقائي لاستقبال الحجاج منذ وصولهم إلى المشاعر المقدسة، منوهًا بأن خطط الدفاع المدني تعمل على الجانب الوقائي والتوعوي في موسم الحج، كما يعد المتطوعون أحد ركائز الدفاع المدني، وتم تدريبهم بما يتناسب مع طبيعة الحج، خصوصًا أن الكثير منهم يحمل تخصص المتوافقة.

وقال قائد قوات الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح بن سعيد المربّع إن الجوازات تعمل على استقبال الحجاج عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية والمنافذ المتقدمة، والتي تمت من خلال مبادرة طريق مكة، والتي تعمل في خمس دول (باكستان - المغرب - ماليزيا - بنغلاديش - إندونيسيا)، منوهًا بأن العنصر النسائي يعمل بكفاءة عالية، فيجميع المنافذ المتقدمة.

وأشار المربّع إلى استحداث شاشات متقدمة وبلغات متعددة، كما يوجد في كافة المنافذ الكوادر المؤهلة التي تتحدث بكافة اللغات، كما أن مراكز الضبط الأمني الخمسة تعمل على ضبط ناقلي الحجاج المخالفين بدون تصريح، وتطبيق الأنظمة بحقهم، منوهًا في الوقت نفسه بمتابعة مغادرة الحجاج بالتنسيق مع وزارة الحج وهيئة الطيران المدني؛ وذلك لتوافد الحجاج، داعيًا في الوقت نفسه بضرورة مسارعة الحجاج بالعودة لبلاده بعد انتهائهم من الحج وأداء مناسكهم.