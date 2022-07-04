صرف ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال ساعات

وجاء أمر الملك بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، بتخصيص مبلغ (ملياري) ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 ـ 1444هـ، 2022م.
وقال الراجحي إن هذا الدعم يأتي في إطار دعم الأسر الضمانية لمواجهة ارتفاع الأسعار دوليًا ومحليًا، وفي إطار حرص حكومة المملكة على تلمس احتياجات المواطنين.
يذكر أن هذا الدعم الكريم سيشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور، ومن المتوقع إيداع مبالغ المستحقين في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.
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