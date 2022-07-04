شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اتحاد جدة يتعاقد مع نونو سانتو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجحت إدارة نادي اتحاد جدة، في التعاقد مع نونو سانتو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون الإنجليزي، بشكل رسمي.

وأعلن نادي اتحاد جدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إتمام تعاقده مع نونو سانتو بشكل رسمي، اليوم الإثنين.

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، أعلنت اليوم الإثنين، أيضًا، عن إقالة كوزمين كونترا.

وتقرر إقالة كوزمين كونترا، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، بعد فشله في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم.

وأنهى اتحاد جدة الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا وصافة الدوري، الذي توج به الهلال.