شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج يعلن تجديد عقد نجم دفاع الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن مجلس إدارة نادي الخليج برئاسة علاء الهمل عن تجديد عقد نجم دفاع الفريق الأول حسين النويقي من أجل تدعيم صفوف الفريق بعد الصعود إلى كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

فقد تم الاعلان عن تجديد العقد عبر الصفحة الرسمية لنادي الخليج على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن النويقي مستمر مع الفريق لمدة موسم جديد.

ما قدمه حسين النويقي مع فريق الخليج

يعد النويقي صاحب ال 26 عام من أبرز نجم فريق الخليج في الأعوام السابقة فقد ظل متواجد بين جدران النادي لمدة 6 مواسم ومازال مستمر مع الفريق خلال الموسم القادم بعد اعلان تجديد عقده وخاض خلال الموسم المنقضي في دوري يلو 33 مباراة وساهم مع زملائه في صعود الفريق إلى كأس محمد بن سلمان للمحترفين.