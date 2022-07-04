شكرا لقرائتكم خبر عن تفويج أكثر من 45 ألف حاج من المدينة إلى مكة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، فوّجت الأجهزة ذات العلاقة بأعمال الحج اليوم، ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام المتبقين بطيبة الطيبة، بعد أن مكثوا فيها الموسم الأول متوجهين إلى مكة المكرمة والمشاعر والمقدسة.

وغادرت أفواج الحجيج انطلاقاً من ميقات ذي الحلفية وألسنتهم تصدح بالتلبية للمولى عز وجل بأن يُتم عليهم حجهم وأن يتقبل منهم صالح أعمالهم.

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي، أن عدد الحجاج المغادرين اليوم من المدينة المنورة بلغ 45،304 حجاج، عبر 1158 حافلة، مُشيراً إلى أن مهام وكالة الوزارة، شملت الإشراف على إجراءات استقبال ومغادرة الحجاج، وكذلك الإشراف على عمليات تسكين الحجاج وجاهزية مساكنهم، ومغادرة الحجاج ميدانياً، وكذلك إرشاد الحجاج التائهين، وتقديم الخدمات اللازمة للحجاج المرضى والمتوفين والمفقودين.

ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" جهود وأعمال مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج، التي سخرّت كامل طاقتها وإمكاناتها البشرية والألية للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، وفق خطط تشغيلية وتنفيذية حرصت على الانسيابية التامة للحركة المرورية بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي وطريق الهجرة المؤدي لمكة المكرمة، بالإضافة إلى انتشار وتمركز الفرق الأمنية والرقابية والخدمية على جنباته وفي أماكن توقف الحافلات، وكذلك الفرق الصحية والإسعافية، بالإضافة لمشاركة طيران الأمن برئاسة أمن الدولة، وفق منظومة عمل متكاملة تتولى فيها التنسيق المباشر بين مختلف القطاعات لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة التي تعمل على مدار الساعة خلال موسم الحج، للتنسيق والإشراف ومتابعة مختلف الأعمال والمهام ذات الصلة بخدمة ضيوف الرحمن في مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.