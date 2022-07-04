شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: إيداع الدفعة الـ 56 للمستفيدين الأربعاء وتشمل الدعم الإضافي عاجل والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن أنه سيتم إيداع الدفعة الـ 56 للمستفيدين المكتملة طلباتهم يوم الأربعاء 6 يوليو 2022م ويشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي

وقد صدر أمر ملكي كريم بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن.

وتضمن أمر خادم الحرمين الشريفين إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، وتخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.