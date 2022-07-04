الصحة تستحدث خدمات السكتة الدماغية الافتراضية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

” السكتة الدماغية الافتراضية ” إضافة نوعية في حج هذا العام 1443 هـ ضمن خدمات “مستشفى صحة الافتراضي ” الذي اطلقته وزارة الصحة الموسم الماضي، بهدف تسهيل وصول الخدمات الطبية التخصصية لحجاج بيت الله الحرام بأسهل الطرق وأكثرها فعالية.

وأضافت خدمات السكتة الدماغية الافتراضية في هذا الموسم، تكمن أهمية ذلك في كون السكتة الدماغية من أهم مسببات الوفاة والإعاقة الدائمة، وأن فترة التدخل الطبي أو الفترة الذهبية للعلاج ضيقة وهي في حدود 4 ساعات ونصف فقط، إضافة إلى ندرة عدد المتخصصين فيها، وعمل الفريق الطبي في السكتات الدماغية بمستشفى صحة الافتراضي عدة زيارات ميدانية للمستشفيات في المشاعر المقدسة قبل بدء موسم الحج، وذلك للتأكد من جاهزيتها ولتهيئة الفرق الطبية العاملة فيها من خلال إلقاء المحاضرات والتدريب الميداني على طرق التعرف على حالات السكتات الدماغية وتشخيصها، وكيفية تحسين المسار لمرضى السكتات الدماغية، وطرق التواصل واستخدام جهاز الطب الاتصالي.

وعملت “الصحة” على تجهيز طواقم طبية متكاملة من مستشفى صحة الافتراضي بإشراف من استشاريين في عدة تخصصات دقيقة؛ ليكونوا على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والمساندة الطبية على مدار الساعة في 3 أقسام أساسية هي: الأشعة الافتراضية، والسكتات الدماغية الافتراضية، والعناية المركزة الافتراضية، بحيث ستُقدّم هذه الأقسام الدعم لكل من: مستشفى منى الجسر، مستشفى منى الوادي، مستشفى منى الطوارئ، مستشفى منى الشارع الجديد، مستشفى جبل الرحمة بشرق عرفات، مستشفى المدينة العام (ضمن مدينة الملك سلمان الطبية)، مستشفى الحمنة العام بالمدينة المنورة، مستشفى ينبع العام، ومستشفى خيبر العام، ومستشفى الحناكية، ومستشفى مهد الذهب، ومستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا.

وشارك قسم الأشعة الافتراضية في موسم الحج الماضي خلال الإطلاق الأولي للمستشفى، وهذه السنة ستكون مشاركته امتداداً لمشاركته في الموسم الماضي بشكل أوسع، حيث سيتم تقديم خدمات طب الأشعة الإتصالي، وكتابة تقارير الأشعة بأنواعها المقطعية والسينية والصوتية بعد إجراء الفحص مباشرة وبما لا يتجاوز الـ 30 دقيقة، إضافةً إلى تطبيق فحوصات الموجات الصوتية عن بعد داخل المستشفيات لأول مرة، وكل هذه الخدمات يتم تقديمها على مدار الساعة من خلال استشاريين أشعة أصحاب تخصصات دقيقة في أشعة الأعصاب والجسم، ويُشرفون على جودة صور الأشعة ويتواجدون في مستشفى صحة الافتراضي لمناقشة الحالات مع الطبيب المعالج، وذلك لتسريع تطبيق الخطة العلاجية، كما يتشاركون أيضاً مع البرامج الأخرى التي يُقدمها المستشفى الافتراضي في السكتات الدماغية والعناية المركزة، وذلك من أجل تحقيق التكامل بين الخدمات الافتراضية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام .

وأضافت خدمة العناية المركزة الافتراضية، والتي تعمل عن طريق طاقم طبي مكون من استشاريين عناية مركزة، وأخصائيين علاج تنفسي، وطاقم تمريض، حيث سيقوم هذا الفريق الطبي بإشراف من الاستشاريين بعمل جولات افتراضية على المرضى المنومين في العناية المركزة في مستشفيات المدينة المنورة عن طريق تقنيات التواصل المرئي، وسيُقدّم لهم خدمات طبية متكاملة، وذلك بالتعاون مع الفرق الطبية المباشرة للمرضى في المستشفيات.

يُذكر أن هذه الخطوات تأتي تواصلاً لجهود “الصحة” في استثمار أحدث التقنيات الطبية لتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات الطبية المتاحة، بما يُسهم -بإذن الله- في تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء في مرافقها الصحية، تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.