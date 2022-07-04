محمد بن مسعود - الدمام - مركز الاستشارات والتنمية التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا بالمهرة يختم دبلوم المحاسبة و دورة النظام المحاسبي يمن سوفت

الغيضة -لميس الأصبحي.

اختتم مركز الاستشارات والتنمية التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة المهرة دبلوم المحاسبة ودورة النظام المحاسبي يمن سوفت بمشاركة 25 متدرب و متدربة.

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تلقى المشاركون و المشاركات العديد من المعارف والمهارات حول المحاسبة بفروعها المختلفة ، وكذلك مجموعة الحلول المالية التي يوفرها النظام المحاسبي (المتكامل بلس) من يمن سوفت المحدودة للأنظمة والاستشارات.

من جهته أكد عمار يوسف الجبل مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا م. المهرة على أهمية مثل هذه البرامج النوعية التي يقدمها مركز الاستشارات والتنمية مثمناً دور المدربين د. مجاهد عمران رئيس قسم المحاسبة بكلية العلوم التطبيقية و د. محمد السياغي استاذ قسم المحاسبة بكلية العلوم التطبيقية ،و مدرب يمن سوفت شاكر حمود مندوب الشركة في محافظة المهرة، على انجاح البرامج التدريبية على النحو المطلوب.

بدوره مدير مركز الاستشارات و التنمية الاستاذ عمرو موسى ابراهيم أشاد بجهود المتدربين طيلة 3 اشهر من الاجتهاد و المثابرة في بناء قدراتهم و الاستفادة من المدربين طيلة فترة التدريب مشيراً إلى أن دبلوم آخر في المحاسبة والأنظمة المحاسبية وبرامج تدريبية أخرى ستننطلق بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

و في ختام التدريب قدم المتدربين بدورهم بجزيل الشكر و التقدير لطاقم المعهد المتمثلة في عميد جامعة العلوم والتكنولوجيا الاستاذ عمار يوسف الجبل و مدير المركز الأستاذ عمرو موسى و للمدربين و اختتم بتسليم المتدربين شهادات اتمام الدبلوم ودورة النظام المحاسبي يمن سوفت.

و يعد مركز الاستشارات والتنمية من أوائل المراكز الرائدة في محافظة المهرة في تنفيذ الدورات التدريبية المختلفة في اللغة الإنجليزية و الحاسوب و الأنظمة المحاسبية و الاسعافات الاولية و غيرها من البرامج التي تلبي حاجة المجتمع في تطوير القدرات والمهارات الشبابية.