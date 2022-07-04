اخبار دوليه – ارتفاع معدل التضخم في تركيا لأعلى معدل منذ 24 عاما

محمد بن مسعود - الدمام - اوضحت بيانات مكتب الاحصاء التركي اليوم الاثنين ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى منذ 24 عاما، في حين استمرت أسعار المنتجين في الارتفاع.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 62ر78بالمئة على أساس سنوي في يونيو الماضي، مقارنة بـ 5ر73بالمئة في مايو الماضي. ويعد معدل التضخم خلال يونيو الماضي هو الأعلى منذ عام .1998
وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 95ر4 بالمئة في نهاية الربع الثاني.
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