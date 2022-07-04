بيان عاجل لـ حساب المواطن بشأن المستفيدين من الدفعة 56

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

أكد حساب المواطن، اليوم الاثنين، أنه سيتم إيداع الدفعة الـ 56 للمستفيدين المكتملة طلباتهم يوم الأربعاء 6 يوليو 2022م، مشيرا إلى أن مبلغ الدفعة يشمل الدعم الإضافي.

وصدر أمر ملكي كريم ـ قبل قليل ـ بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

وتضمن أمر خادم الحرمين الشريفين التالي: تخصيص مبلغ (ملياري) ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 ـ 1444هـ ، 2022م، وإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

كما شمل تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، وتخصيص مبلغ (408 ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.