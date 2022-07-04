خطوات التسجيل في حساب المواطن بعد تخصيص 8 مليارات ريال دعم إضافي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

كشف حساب المواطن، اليوم الاثنين، عن خطوات التسجيل، والتي تضمنت 6 خطوات، وذلك بعد تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من البرنامج لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

التسجيل في حساب المواطن

شملت خطوات التسجيل في حساب المواطن، إنشاء حساب جديد بأن يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: “رقم الهوية ـ رقم الجوال ـ تاريخ الميلاد”.

في الخطوة التالية، يتم تسجيل الدخول للموقع، حسي سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم، مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

وتشمل الخطوة الثالثة لـ التسجيل في حساب المواطن تغيير كلمة المرور، ثم في الرابعة يقوم المتقدم بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: “البيانات العامة ت بيانات العنوان ـ بيانات الحساب البنكي ـ بيانات الدخل ـ بيانات العقارات”.

وأوضح حساب المواطن أن الخطوة الخامسة، تشمل رفع الوثائق المطلوبة “والتي ستظهر ـ إن وجدت ـ عند إتمام رفع الطلب.

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وفي الأخير يتم التأكد ومراجعة البيانات بعد الإقرار على صحتها، وتقديم الطلب.

المستفيدون خلال يوليو

يذكر أن حساب المواطن أكد أن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل.

مواجهة ارتفاع الأسعار

وصدر أمر ملكي كريم ـ قبل قليل ـ بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

وتضمن أمر خادم الحرمين الشريفين التالي: تخصيص مبلغ (ملياري) ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 ـ 1444هـ ، 2022م، وإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

دعم حساب المواطن

كما شمل تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، وتخصيص مبلغ (408 ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.