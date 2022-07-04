وزير الموارد البشرية يرفع الشكر لخادم الحرمين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة صرف ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك عقب صدور الأمر الملكي، بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتخصيص مبلغ (ملياري) ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 ـ 1444هـ، 2022م.

وقال معاليه: إن هذا الدعم يأتي في إطار دعم الأسر الضمانية لمواجهة ارتفاع الأسعار دوليًا ومحليًا، وفي إطار حرص حكومة المملكة على تلمس احتياجات المواطنين.

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كما رفع شكره لسمو ولي العهد – حفظه الله – نظير اهتمامه غير المستغرب باحتياجات المواطنين، خاصة الأكثر احتياجًا، وضرورة مراعاتهم في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية.

مما يذكر أن هذا الدعم الكريم سيشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور، ومن المتوقع إيداع مبالغ المستحقين في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.