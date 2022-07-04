القبضُ على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود لبيعهم سندات هدي والحج عن الغير بغرض الاحتيال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قَبَضَتْ شرطةُ منطقةِ مكة المكرمة على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لبيعهم سندات هدي والحج عن الغير؛بغرض النصب والاحتيال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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