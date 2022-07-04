شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يوجه الشكر لكوزمين كونترا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه نادي اتحاد جدة، الشكر للمدير الفني الروماني، كوزمين كونترا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اليوم الإثنين.

وأعلن نادي اتحاد جدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رحيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كوزمين كونترا.

🎥| شكراً كوزمين كونترا 🤝 pic.twitter.com/pwJvq0Ckc6 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 4, 2022

وكانت تقارير صحفية أكدت أن اتحاد جدة، كان يرغب في تجديد عقد كوزمين كونترا، إلا أنه تم التراجع عن هذا القرار، بعد فشله في تحقيق بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تحت قيادة كوزمين كونترا، في تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين، الموسم المنصرم، والذي توج به الهلال.

ويستعد اتحاد جدة، للإعلان عن التعاقد مع نونو سانتو، بشكل رسمي، لخلافة كوزمين كونترا، في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الموسم الجديد، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية.