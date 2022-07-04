شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يجري ثاني صفقاته لتدعيم صفوف الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن مجلس إدارة نادي الفتح برئاسة من الإتفاق مع اللاعب الإسباني فران فيليز قادمًا من نادي باناثينايكوس اليوناني من أجل إنضمامه إلى صفوف الفريق في الموسم القادم.

وتم توقيع العقد مع لاعب لمدة موسمين حتى عام 2024 وقد أعلن نادي الفتح إتمام التعاقد مع فيليز عبر الصحفة الرسمية للنادي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

من هو فران فيليز؟

ولد فران في 23 يونيو من عام 1991 في إسبانيا يلعب في مركز قلب الدفاع بدأ مسيرته مع كرة القدم مع نادي لا فلوريستا حتى عام 2007 ثم أنتقل إلى نادي خيمناستيك طركونه ثم إنضم إلى نادي ألميريا ومنها إلى يونيون ديبورتيفا لوغرينييس ثم تواجد في فريق باناثينايكوس اليوناني.

الصفقة الأولى لفريق الفتح

وقد أعلن نادي الفتح في وقتًا سابق تعاقده مع الحارس السويدي جاكوب ريني الذي يبلغ من العمر 28 عاما قادمًا من نادي اولمبورج الدنماركي وقد حصل على لقب أفضل حارس مرمى في الدوري الدنماركي الموسم المنقضي 2021.