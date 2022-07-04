شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يفقد آماله في التعاقد مع نجم وولفرهامبتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فقد نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، آماله في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي اتحاد جدة، قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع جواو موتينيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناءً على رغبة نونو سانتو مدرب العميد الجديد.

وكشف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تجديد عقد جواو موتينيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشكل رسمي.

نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة الجديد، كان قد أوصى بالتعاقد مع جواو موتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لعلمه بقدرات اللاعب.

حيث تدرب جواو موتينيو، تحت قيادة نونو سانتو عندما كان مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون الإنجليزي، خلال الفترة الماضية.