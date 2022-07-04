شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يدخل في مفاوضات لضم كوياتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بدأ نادي اتحاد جدة الدخول في مفاوضات قوية لضم شيخو كوياتي اللاعب السنغالي من أجل تدعيم صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية.

وكان كوياتي يرتدي قميص نادي كريستال بالاس الإنجليزي في الموسم الماضي وقد تم إنتهاء مدة تعاقده مع كريستال وهو لا يرغب بستكمال مسيرته في صفوف الفريق الإنجليزي، وبذلك إذا تمت الصفقة مع اتحاد جده ستكون في صفقة أنتقال حر.

من هو شيخو كوياتي؟

ولد كوياتي في 21 ديسمبر عام 1989 وهو سنغالي الجنسية يلعب في مركز وسط الملعب بدأ مسيرته في كرة القدم في مدينة دكار بنادي ييجو دكار في الفئات العمرية المختلفة حتى تمكن من التواجد مع الفريق الأول وفي 2006 إنضم إلى صفوف نادي بروكسل ثم إنضم لصفوف نادي أندرلخت البلجيكي في عام 2008 وظل مرتدي قميص الفريق حتى عام 2014 ونال في ذلك الوقت شهرة كبيرة، ثم بدأ رحلة تواجده في الملاعب الإنجليزية عبر بوابه نادي وست هام يونايتد الذي إنضم إلى صفوفه عام 2014 وحتى عام 2018 ثم أنتقل إلى كريستال بالاس من عام 2018 وحتى عام 2022 وتواجد بشكل أساسي في صفوف منتخب السنغال وساهم مع زملائه من صعود السنغال إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

ما حققه اتحاد جدة خلال الموسم المنقضي من الدوري السعودي

نجح اتحاد جدة من إنتهاء الدوري السعودي وهو في وصافه الترتيب خلف الهلال الذي حصد لقب الدوري وجمع اتحاد جدة 65 نقطة بفارق نقطتين عن الصدارة.