شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: إيداع المعاش الإضافي لمستفيدي «الضمان» خلال الساعات القادمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد عبر الحساب الرسمي في "تويتر"، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- بناء على ما رفعه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بصرف ملياري ريال سعودي بواقع معاشًا إضافيًا لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، سوف يشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور.

وأشار إلى أنه سيتم إيداع مبالغ المستحقين في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.