تجهيز 24 ألف متر مربع وتهيئة 23 مسلخ لاستقبال الأضاحي في المدينة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة أنهى فرعُ وزارة البيئة المياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة استعداداتِه لتنفيذ الخطة التشغيلية للأسواق والمسالخ في المنطقة والمحافظات التابعة لها خلال عيد الأضحى المبارك ١٤٤٣هـ. وبَيَّنَتِ البيئةُ أنها بدأت في تنفيذ الخطة التشغيلية لمتابعة جاهزية واستعداد المسالخ وأسواق المواشي، وتوفير مساحات إضافية بإجمالي ٢٤ ألف متر مربع، وتهيئة ٢٣ مسلخ ، وكذلك أماكن خاصة بالجهات المشاركة، إضافة لمركز خدمة ذوي الإعاقة والنساء للمساعدة في طريقة اختيار الأضحية والتوجه بها للمسالخ المخصصة لهم بمسارات حركة وخيام ضيافة ومتطوعين، ونقاط تجمع للكادر من مراقبين وأطباء بيطريين وفنيين وجزارين وعمال نظافة، مشيرةً إلى استمرارية قيام الفرق الرقابية المختصة بجولات ميدانية للإشراف على الأسواق خلال إجازة عيد الأضحى.

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