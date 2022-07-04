اخبار دوليه – منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي مرض إيبولا في الكونغو

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء آخر تفش لمرض إيبولا في الكونغو.
وتفشي المرض في إقليم إكواتور حيث جرى تسجيل أول حالة في 23 إبريل.
وفي المجمل، تم تسجيل أربع حالات مؤكدة وحالة إصابة مشتبه فيها. وبحسب الصحة العالمية، فارق جميع المرضى الحياة جراء المرض.
وفي التفشي السابق بالإقليم بين حزيران/يونيو تشرين الثاني/نوفمبر 2020، جرى رصد ما إجماليه 130 حالة إصابة وتوفى 55 شخصا.
وهذه هي المرة الـ14 من عام 1976 التي يتفشى فيها مرض إيبولا في الكونغو التي يبلغ تعدادها 90 مليون نسمة.
وخلال الفترة ما بين عامي 2014 و2016، وقع أكبر تفش على الإطلاق للمرض في غرب أفريقيا وتوفى أكثر من 11 ألف شخص.
وغالبا ما تؤدي إصابات إيبولا إلى حمى شديدة ونزيف داخلي وهي تهدد الحياة.
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