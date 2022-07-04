اخبار دوليه – منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي مرض إيبولا في الكونغو

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬انتهاء‭ ‬آخر‭ ‬تفش‭ ‬لمرض‭ ‬إيبولا‭ ‬في‭ ‬الكونغو‭. ‬

وتفشي‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬إكواتور‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬تسجيل‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬إبريل‭.‬

وفي‭ ‬المجمل،‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬أربع‭ ‬حالات‭ ‬مؤكدة‭ ‬وحالة‭ ‬إصابة‭ ‬مشتبه‭ ‬فيها‭. ‬وبحسب‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬فارق‭ ‬جميع‭ ‬المرضى‭ ‬الحياة‭ ‬جراء‭ ‬المرض‭.‬

وفي‭ ‬التفشي‭ ‬السابق‭ ‬بالإقليم‭ ‬بين‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2020،‭ ‬جرى‭ ‬رصد‭ ‬ما‭ ‬إجماليه‭ ‬130‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬وتوفى‭ ‬55‭ ‬شخصا‭.‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الـ14‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬التي‭ ‬يتفشى‭ ‬فيها‭ ‬مرض‭ ‬إيبولا‭ ‬في‭ ‬الكونغو‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬تعدادها‭ ‬90‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭.‬

وخلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2014‭ ‬و2016،‭ ‬وقع‭ ‬أكبر‭ ‬تفش‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬للمرض‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬أفريقيا‭ ‬وتوفى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.‬

وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تؤدي‭ ‬إصابات‭ ‬إيبولا‭ ‬إلى‭ ‬حمى‭ ‬شديدة‭ ‬ونزيف‭ ‬داخلي‭ ‬وهي‭ ‬تهدد‭ ‬الحياة‭.‬