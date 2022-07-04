«الملكية الفكرية» تعلن ضبط شقة سكنية تخزّن منتجات مقلّدة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن ياسر بن أحمد الحكمي، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية عن ضبط محل تجاري وشقة سكنية تستخدم لتخزين البضائع المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية. وأوضح على صفحته الرسمية في “تويتر”: “أن تقليد العلامات التجارية المسجلة يعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية”. وأضاف: “بعد البحث والتحري تم مداهمة إحدى الشقق السكنية التي يقوم عليها وافد تخزّن منتجات مقلّدة، وقد تم ضبطها بالتعاون مع الأمن العام والدفاع المدني، وتم حجز المنتجات المقلدة واستكمال الإجراءات النظامية وإحالتهم للنيابة العامة”.

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