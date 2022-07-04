يمني يقتل والده بطريقة بشعة .. أفرغ الرصاص في صدره ومثل بجثته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أقدم شاب يمني في العشرينات من عمره على قتل والده والتمثيل بجثته في محافظة حجة.

وقال الناشط الحقوقي هادي وردان، إن الشاب أحمد محمد حسن أبو رأس، أطلق وابلا من الرصاص نحو صدر أبيه حتى أرداه قتيلا بعد صلاة عشاء أمس الأحد، في منطقة بني هفج التابعة لمديرية بني قيس، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضاف خلال منشور على صفحته “فيسبوك”، أن الجاني لم يكتفِ بقتل أبيه بل استمر في ركله وسحله والعبث بجثته. مشيرا إلى أن هذه الجريمة تأتي استمراراً لمسلسل قتل الأقارب في مناطق سيطرة الحوثيين.