شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة من الاتفاق لخطف صفقة نارية من قلب الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اتخذ مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي، خطوة جديدة، في ملف مفاوضاته مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتفاق يستهدف ضم أوباما:

ويرغب نادي الاتفاق السعودي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في التعاقد مع يوسف أوباما نجم الزمالك في الميركاتو الصيفي.

تفاصيل عرض الاتفاق لضم أوباما:

وقرر مسئولو الاتفاق بناءً على رغبة من باتريس كارتيرون، تقديم عرضًا لنادي الزمالك للتعاقد مع صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي.

وسيعرض الاتفاق مبلغ مالي قدره مليون و500 ألف دولار، من أجل تدعيم صفوف الفريق في منافسات الموسم المقبل، خاصة أن الفريق السعودي “فلت" من فخ الهبوط في الموسم المنقضي.

باتريس كارتيرون، يعلم مدى قدرات يوسف أوباما، الذي لعب تحت قيادته في الزمالك خلال عامي 2020، 2021، حينما كان الفرنسي مدربًا للفارس الأبيض في ولايته الأولى والثانية.

