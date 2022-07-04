شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يخطف 3 من نجوم الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجحت إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على موافقة 3 نجوم من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث أكدت تقارير صحفية أن إدارة نادي اتحاد جدة، قد فتحت خط المفاوضات مع خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، الذي هبط مؤخرًا إلى دوري يلو.

وذكرت التقارير أن إدارة نادي اتحاد جدة، تفاوض الخماسي، "محمد الربيعي، زياد الجهني، علي الأسمري، هيثم عسيري، حسين العلي"، من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة.

وأشارت صحيفة الكأس، أن إدارة نادي اتحاد جدة، حصلت على موافقة 3 من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة.

ومن المقرر أن ينضم الثلاثي إلى صفوف اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف العميد في الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، كان قد فشل في تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين، لحساب الهلال، فيما لم ينجح أهلي جدة في البقاء، ليهبط إلى دوري يلو.