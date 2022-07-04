شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الحج: منع المركبات والدراجات غير المصرحة من دخول المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور، منع المركبات والدراجات غير المصرحة من دخول المشاعر المقدسة اعتبارًا من فجر اليوم الخامس من ذي الحجة، ولن يسمح إلا بدخول المركبات التي تتسع لعدد (25) راكباً فأعلى وفقًا للتنظيم المعتمد

وأكدت أن قيادة التحقيق في الحوادث يتم من خلالها مباشرة الحوادث، وتوحيد رفع الوقوعات اليومية إضافة إلى التحقيق في الحوادث الجسيمة بالتنسيق مع مرور العاصمة وحوادث المشاعر.

كما سيكون هناك خدمة للنقل العام في أيام التشريق لنقل ضيوف الرحمن من مشعر منى إلى الحرم المكي الشريف والعودة من عدة محاور وهي (طريق الملك خالد – طريق الملك فهد – طريق الأمير ماجد- دقم الوبر – طريق الملك فيصل).