أكثر من 25 ألف عبوة ماء وزعتها كشافة التعليم لضيوف بيت الله الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ساهمت كشافة وزارة التعليم في توزيع أكثر من 25 ألف عبوة ماء بارد على ضيوف بيت الله الحرام منذ انطلاقة أعمالها خلال موسم حج هذا العام ، وذلك من خلال فرقها الكشفية بمركز( بادر) الكشفي .
وأوضح رئيس النشاط الكشفي القائد زياد قدير أن سقيا الحاج هو أحد المسارات الخمسة التي تنفذها كشافة وزارة التعليم ممثلة في مركز( بادر) الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن/ مبيناً أن مسار السقيا يُعد أحد المسارات الجليلة التي تزرع في نفوس الكشافة حب الخير ومساعدة الآخرين لما يحمله من معاني الرحمة والمحبة، لاسيما وأنهم ضيوف الرحمن، كما أنه يعطي صورة رائعة لشباب هذا الوطن المعطاء.
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