محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أبانت “الصحة” أن فريقاً طبياً أنقذ حاجاً باكستانياً في منتصف العقد السادس من العمر كان يعاني من تسارع في نبضات القلب وألم حاد في الصدر أثناء أدائه الصلاة في الحرم المكي الشريف.
وأوضحت الوزارة أن مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي استقبل الحاج، وكان يعاني من تسارع نبضات القلب، وعلى الفور تم إجراء قسطرة تشخيصية بعد إجراء كامل الفحوصات والأشعة المطلوبة، أظهرت نتائجها وجود ضعف شديد في عضلة القلب، حيث قرر الفريق الطبي زراعة جهاز صادم لعضلة القلب للحماية من توقف القلب المفاجئ، وتنظيم نبض القلب، وهو من الأجهزة ذات التقنيات العالية التي تقوم بحماية القلب، وتقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للمرضى من الحجاج مجاناً.
وأشارت “الصحة” إلى أنه بعد اطمئنان الفريق المعالج على حالة المريض واستقرارها، تم إخضاع المريض لعملية قسطرة كهربائية بالكيّ لعلاج البؤرة التي تسببت في تسارع نبضات القلب لتجنب عودته الذي كان من الممكن أن يؤدي للوفاة لا سمح الله، مبينة أن المريض تماثل للشفاء ولله الحمد، ويجري متابعة حالته في قسم التنويم إلى حين الاطمئنان عليه وخروجه لإكمال نسكه.
وأكدت الوزارة أن التعاون المستمر والتنسيق المتكامل بين مختلف قطاعات التجمع الصحي والمدينة الطبية جعل التعامل مع مثل هذه الحالات منظم نتائجه إيجابية ومثمرة، بفضل الله ثم بفضل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من دعم سخي ساعد في رقي الخدمات الصحية في المملكة لتواكب التطور، والتقدم العالمي، لتضاهي كبريات المرجعيات الطبية العالمية، وتقديم خدمات نوعية لضيوف بيت الله الحرام.
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- أكثر من 25 ألف عبوة ماء وزعتها كشافة التعليم لضيوف بيت الله الحرام
- اخبار دوليه - أنهار العراق تختنق بمياه الصرف الصحي.. وتحذير من أزمة بيئية
- اخبار دوليه - عمرها 70 عامًا.. شاهد أول صورة ملونة للمسجد الحرام
- اخبار دوليه - جدل حول موت رامي مخلوف.. شائعات وسيناريو مخابراتي!
- اخبار دوليه - بعد السيطرة على لوغانسك.. بوتين «المعركة مستمرة»
كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة” : إنقاذ حاج باكستاني من تسارع نبضات القلب في مدينة الملك عبد الله الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.