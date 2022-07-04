محمد بن مسعود - الدمام - فيما يستعد المسلمون في كافة أصقاع الأرض لموسم الحج هذا العام بعد انقطاع لسنتين بسبب جائحة كورونا، أظهرت صورة قديمة المسجد الحرام قبل عشرات السنين.
فقد نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الاثنين، أول صورة ملونة للمسجد في مكة المكرمة التقطت عام 1952م.
وأظهرت الصورة، التي التقطتها حينها المجلة الجغرافية الوطنية الأميركية، كيف بدت الكعبة المشرفة وملامح المباني السكنية التي كانت تحيط بالمسجد في ذلك الزمان.
فيما كتبت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها في تويتر «يتأهّب الحجاج هذه الأيام لأداء أقدس المناسك في الإسلام، وتتوجه فيها الجموع الغفيرة إلى أطهر البقاع عند الله؛ لتوثق حكاية روحية عنوانها #بسلام_آمنين»، مرفق بوسم #صورة_تاريخية.
يذكر أن استعراض تلك الصورة التاريخية أتى بالتزامن مع الاستعدادات القائمة لاستقبال الحجاج لموسم حج هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – عمرها 70 عامًا.. شاهد أول صورة ملونة للمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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