محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة السياحة السعودية أن تأشيرة الزيارة بغرض السياحة لا تخول صاحبها أداء مناسك الحج على الإطلاق، حيث تمنع الأنظمة والتعليمات في المملكة الحاصلين على التأشيرة السياحية السائح من أداء فريضة الحج أثناء وجوده في المملكة، كما تمنعه من أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة.
ودعت الوزارة في بيان لها الراغبين في القدوم الى المملكة بتأشيرة الزيارة لغرض السياحة إلى الالتزام بما تم إقراره من تعهدات والاطلاع على التعليمات قبل الحصول على التأشيرة، والالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة بهذا الشأن حيث أن ذلك يساعد في تجنب أي مخالفة للأنظمة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – السعودية: تأشيرة السياحة لا تتيح لحامليها أداء فريضة الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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