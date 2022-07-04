مجلس المناقصات والمزايدات يفتح مظاريف 52 عطاءً لعدد 11 مناقصة مطروحة من سبع جهات متصرفة

محمد بن مسعود - الدمام - فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، اليوم، مظاريف 52 عطاءً لعدد 11 مناقصة مطروحة من سبع جهات متصرفة.

وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح، فتح مناقصتين لوزارة شؤون البلديات والزراعة، المناقصة الأولى بشأن شفط مياه الصرف الصحي للمناطق التابعة للمحافظة الجنوبية، وقد تم استلام 11 عطاء لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن خدمات استشارية للإستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات، وقد تم استلام عطاءين لهذه المناقصة.

علاوة على ذلك، فتحت اللجنة مناقصة لوزارة الأشغال بشأن مشروع توصيل مياه المعالجة في منطقة الناصفة مجمع 733، وقد تم استلام تسعة عطاءات لهذه المناقصة.

وكذلك فتحت اللجنة مناقصتين لهيئة الكهرباء والماء، المناقصة الأولى بشأن استبدال نظام التحكم المتكامل (ICS) في عدد (15) محطة من محطات نقل الكهرباء، وقد تم استلام عطاء واحد لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن أعمال المرحلة الأولى لتسييج ممتلكات في 41 موقع مختلف من المباني التابعة للهيئة، وقد تم استلام ستة عطاءات لهذه المناقصة.

وفي قطاع الطيران، فتحت اللجنة مناقصة لشركة مطار البحرين بشأن عقد دعم وصيانة لنظام إدارة مواقف السيارات من المستوى الرابع، وقد تم استلام عطاءين لهذه المناقصة.

أما في قطاع النفط، فتحت اللجنة مناقصة للشركة القابضة للنفط والغاز بشأن خدمات استشارات الاتصالات المؤسسية للشركة، وقد تم استلام خمسة عطاءات لهذه المناقصة.

كما فتحت اللجنة ثلاث مناقصات لحلبة البحرين الدولية، المناقصة الأولى بشأن صباغة مضمار الحلبة، وقد تم استلام ثلاثة عطاءات لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن توفير خدمات التدبير المنزلي وإدارة النفايات وخدمات التنظيف في الحلبة، وقد تم استلام ستة عطاءات لهذه المناقصة. كما تم استلام خمسة عطاءات لمناقصة بشأن تجهيز منطقة البيع لسباقات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان لمدة ثلاث سنوات.

وأخيراً، فتحت اللجنة مناقصة لجامعة البحرين بشأن تقديم خدمة المراجعة الخارجية لجامعة البحرين وكلية البحرين للمعلمين، وقد تم استلام عطاءين لهذه المناقصة.

هذا وقد حضر عملية فتح العطاءات عدد من ممثلي الجهات المتصرفة والشركات المشاركة في المناقصات، وذلك في إطار التزام مجلس المناقصات والمزايدات الراسخ بتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وسوف تخضع جميع العطاءات المقدمة للمناقصات للتقييم الفني والمالي، وستتم الترسية على العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لجميع المناقصات والمزايدات التي تم فتح مظاريف عطاءاتها على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس المناقصات والمزايدات www.tenderboard.gov.bh.