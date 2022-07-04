شكرا لقرائتكم خبر عن عملها الخطيب.. الأهلي المصري ينقض على صفقة الزمالك الذهبية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين من العاصمة المغربية مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في وجود رغبة قوية لدى فريق الكرة الأول بنادي الأهلي في الحصول على واحدة من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

خطوة واحدة تقرب الأهلي من خطف يحيى جبران

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الأيام الماضية شهدت الكثير من المفاوضات بين إدارة الزمالك وقائد الوداد المغربي يحيى جبران للإنضمام إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم القادم بل ووصل الأمر إلى أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي حصل بالفعل على توقيع اللاعب.

قبل ان يخرج موقع هسبورت المغربي اليوم ويؤكد ان جبران حتى هذه اللحظمة لم يوقع للمارد الأبيض بشكل رسمي ويركز على المواجهة القوية التي سيخوضها فريقه أمام نادي الرجاء في بطولة كأس العرش المغربي.

وأوضح الموقع أن جبران يناقش مع إدارة ناديه مسألة تجديد العقد بعد العروض التي تلقاها وعلى رأسها عرض نادي الزمالك بجانب دخول التعاون السعودي على خط المفاوضات للظفر بتوقيعه من جانب فريق الوداد.

قبل أن تظهر المفاجأة الكبرى أن إدارة الأهلي المصري إتفقت بالفعل برئاسة محمود الخطيب مع يحيى جبران على كافة البنود والمقابل المادي الذي سيتقاضاه بعد الحصول على موافقة لويس سواريش المدير الفني الجديد لتدعيم خط الوسط مع إقتراب رحيل المالي اليو ديانج للأحتراف.