شكرا لقرائتكم خبر عن صالح الشهري يغيب عن معسكر الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يغيب مهاجم نادي الهلال السعودي صالح الشهري عن فترة الإعداد التي يجهز لها فريق الهلال في معسكر خارجي بمدينة برمنجهام الإنجليزية بسبب الإصابة.

موعد أنطلاق معسكر الهلال

من المقرر أن ينطلق معسكر فريق الهلال في يوم الجمعة الموافق 29 يوليو الجاري بإنجلترا والذي يستمر حتى يوم الثاني عشر من أغسطس ويعود الفريق إلى أرض الوطن في الخامس عشر من أغسطس.

وتأكد غياب الشهري عن المعسكر من أجل أستكمال البرنامج التأهيلي الذي تم وضعه له ويجري التدريبات التأهيلية في إحدى المراكز في الدوحة بدولة قطر بعد إصابته بقطع في وتر القدم.

تفاصيل إصابة صالح الشهري

إصيب اللاعب بقطع في وتر القدم أثناء مباراة الهلال مع الشارقة التي كانت تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وغادر الملعب بعد مرور 30 دقيقة على أحداث المباراة التي كانت تقام في الثامن من شهر أبريل الماضي وإحرز هدف تقدم الهلال في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء قبل أن يغادر ملعب اللقاء.

ما حققه الهلال في الدوري السعودي الموسم المنقضي

نجح الهلال من حصد لقب بطل الدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي والمرة الثامنة عشر على مدار تاريخه بعد أن تربع على عرش ترتيب جدول الدوري ونجح من جمع 67 نقطة.