شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر قريب من مغادرة الفريق بعد تعيين رودي جارسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، عن قرب رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ويأتي ذلك في ظل تعيين المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا مدربًا فنيًا للفريق النصر مع بداية الموسم المقبل.

أول الأجانب خارج صفوف النصر بعد تعيين رودي جارسيا

وبحسب المصادر الصحفية، فإن الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف بات قريبًا من الرحيل عن صفوف العالمي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد قرب انضمام لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، البوسني ميراليم بيانيتش، بطلب شخصي من رودي جارسيا، كما أن اللاعب بات خارج خطط إدارة الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل برئاسة رئيس النادي مسلي آل معمر.

جلال الدين ماشاريبوف قريبًا من مغادرة النصر صوب الدوري الإماراتي

وبات اللاعب البالغ من العمر ثلاثون عاما محط أنظار كبرى الأندية الأماراتية في الوقت الحالي وبحسب التقارير الصحفية فإن شباب أهلي دبي والجزيرة دخلا في صراع لضم اللاعب، ولا تمانع إدارة العالمي في رحيل اللاعب، إلا في حالة الحصول على موافقة المدير الفني الجديد للفريق كما ينوي النصر الحصول على أعلى مقابل مادي للصفقة لتمويل صفقات أخرى.

وشارك اللاعب في الموسم الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رفقة النصر في 26 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه كما شارك في 3 مباريات في دوري أبطال آسيا وسجل هدفين ولم يصنع أي هدف لزملائه، وانهى النصر الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين في المركز الثالث برصيد 61 نقطة بفارق ست نقاط عن الفائز باللقب وغريمه التقليدي الهلال.