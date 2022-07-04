شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 7 مبادرات لإثراء تجربة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 4 مبادرات مختلفة وتشمل ( القهوة السعودية ومبادرة صورة وذكرى، ومبادرة عطر المشاعر وحكاية قصة بيعة العقبة)

- 3 معارض إثرائية بالمشاعر وهي معرض العهد ومعرض حكاية الماء ومعرض كسوة الكعبة المشرفة

انطلاقاً من توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله في العناية بكل ما يحقق راحة ضيوف الرحمن، أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة في شركة كدانة مجموعة من المبادرات الإثرائية خلال موسم حج هذا العام في المشاعر المقدسة.

ويأتي ذلك بهدف إثراء تجربة الحجاج منذ وصولهم لأداء مناسكهم وحتى مغادرتهم، وتأتي هذه المبادرات لاستشعار عظمة المسؤولية التي كلف الله بها حكومتنا الرشيدة لتقديم الخدمات التي يحظى بها الحاج، والتي تسعى في تحقيق طموحات رؤية المملكة لخدمة لضيوف بيت الله الحرام، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وستتمكن هذه المبادرات من رسم صورة جميلة عن الحج في ذاكرة الحجاج بعد أن يكرمهم الله هذا العام من أداء مناسك الحج، فيما تشمل هذه المبادرات، 3 معارض إثرائية بالمشاعر وهي " معرض العهد : حيث سيقوم معرض العهد المقام في مشعر عرفات بتعريف الحاج عن ابرز خصائص البلد الحرام وساكنيه، والذي سيكون بالتعاون مع مشروع تعظيم البلد الحرام.

وبينما معرض حكاية الماء في مشعر عرفات يتناول تاريخ السقايا في الحج وشرف هذه المهنة التي اختص الله بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وذلك بالتعاون مع شركة الزمازمة.

ويأتي معرض كسوة الكعبة المشرفة في مشعر منى ، ليحكي مراحل صناعتها واهتمام المملكة في خدمتها وكل ما يتعلق بالكعبة المشرفة والذي ستنفذه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ودار الفنون الإسلامية ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج.

كما تشمل 4 مبادرات مختلفة وتشمل ( القهوة السعودية ومبادرة صورة وذكرى، ومبادرة عطر المشاعر وحكاية قصة بيعة العقبة)، حيث سنستقبل في مشعر منى ضيوف الرحمن بالقهوة السعودية كعنصر إثرائي والتأكيد على ربط القهوة السعودية بثقافتنا وهويتنا الأصيلة والذي يأتي ضمن مبادرة عام القهوة السعودية، بالتعاون مع وزارة الثقافة.

ولكل رحلة حكاية مرتبطة بالمكان والزمان لذلك تتيح كدانة مبادرة صورة وذكرى كهدية لضيف الرحمن لتخليد اللحظة في المكان المقدسة، وبمبادرة عطر المشاعر التي تلطف الأماكن برائحة مميزة مما يساعد على تذكر المكان والزمان وسيتم تنفيذها اعتباراً من يوم العيد، وستكون موزعه على مشعر منى.

كما تم تخصيص فرق إرشادية للزوار لحكاية قصة المكان والحدث التاريخي، وأهميته التاريخية المرتبطة بالتاريخ الإسلامي بالتنسيق مع جمعية المرشدين السياحيين.

وتأتي تلك المبادرات بشراكات ناجحة مع عدد من الجهات وهي كل من وزارة الثقافة ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ودار الفنون الإسلامية ومشروع تعظيم البلد الحرام وشركة الزمازمة و جمعية البر بوادي نخلة اليمانية.

بالإضافة إلى شركة زين للاتصالات ومشاركة القطاع الخاص المتمثل في رعايتها لتلك المبادرات وهي بنك الجزيرة و مجموعة عبدالصمد القرشي وشركة الغزال السريع لتأجير السيارات.