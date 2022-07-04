شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول تايلندي: جهود السعودية للأمة لا تخطئها العين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد رئيس مكتب شؤون حجاج تايلند، زكي تاكي بول، بالخدمات والتجهيزات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن، وجهود المطوفين في هذا الصدد.

وقال بول إن ما تقدمه المملكة العربية السعودية للأمة الإسلامية من أعمال جليلة خاصة في مواسم الحج والعمرة، وإعمار للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لا يمكن أن تخطئه العين.

وأضاف: "جئنا للتأكيد على علاقاتنا القوية مع شركة مطوفي جنوب شرق آسيا، وللاجتماع بهتم، وتقديم الملاحظات التي تخص حجاج تايلند، ونشكر شركائنا على ما يقدمونه لحل المشكلات التي قد تعترض الحجاج، ونقدر عالياً الجهود المبذولة من قبل المسؤولين لتذليل كل الصعاب".

وتابع: "أذهلتنا سرعة الاستجابة لكافة الملاحظات مما يؤكد قوة التعاون من قبل مطوفي حجاجنا، ليؤدي ضيوف الرحمن حجهم بكل طمأنينة ويسر وفق الخطط الكبرى وغير المسبوقة التي أعدتها حكومة المملكة قيادة ومسؤولين".