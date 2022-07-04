شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم 30 نظاماً غذائياً للحجاج المرضى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت وزارة الصحة أكثر من 30 نوعاً من النظام الغذائي لحجاج بيت الله الحرام المرضى في موسم حج هذا العام 1443هـ، مبينةً أن الأنظمة تقدم لضيوف الرحمن المرضى حسب حالتهم الصحية والحميات المحددة لهم من الطبيب المختص، عبر وجبات مطهية ومستحضرات غذائية يتم متابعتها في العناية المركزة وأقسام التنويم الأخرى عن طريق أخصائي التغذية السريرية.

وأوضحت "الصحة" أن لجنة التغذية في الوزارة تقوم بعملية الإشراف على سير أحوال التغذية في مستشفيات المشاعر المقدسة، وجهزت 11 قسم تغذية في مشعري منى وعرفات، و20 صالة طعام يشرف عليها 85 مختصا بالغذاء والتغذية ويخدم فيها ما يقارب 540 عاملا تم تدريبهم على أفضل الممارسات والاشتراطات الصحية والطرق السليمة في إعداد وتداول الغذاء.

وأشارت إلى أن لجنة التغذية قامت بالتعاون مع جامعة أم القرى لتدريب المختصين في الغذاء، المشاركين في موسم الحج، من خلا 4 برامج تدريبية.