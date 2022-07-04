اخبار الخليج – الشيخة مي بنت محمد تستقبل وفداً من مسرح أوال

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار اليوم الإثنين الموافق 4 يوليو 2022م في مقر الهيئة وفداً من مسرح أوال يتقدمه سعادة المهندس فهمي بن علي الجودر ورئيس مسرح أوال الفنان أنور أحمد وذلك للتباحث حول جملة من المواضيع المتعلقة بسبل دعم مسرح أوال وتسهيل الظروف الملائمة للارتقاء بأدائه، إلى جانب الاطلاع على مجريات العمل بمشروع بناء مسرح أوال الاستثماري.

في بداية اللقاء، رحبت معالي رئيسة الهيئة بالوفد، مشيدة بالجهود التي يبذلها مسرح أوال في تطوير الحراك الثقافي بشكل عام والقطاع المسرحي بشكل خاص، كما وأشادت معاليها بالمواضيع الهادفة التي يتناولها المسرح ودورها في رفع الوعي بالقضايا الثقافية والمجتمعية، مؤكدة على أهمية دعم القطاع المسرحي البحريني وتوفير الإمكانيات اللازمة له.

من جانبه، أشاد الجودر بدور هيئة البحرين للثقافة والآثار برئاسة معالي الشيخة ميّ في التواصل المثمر مع المسارح الأهلية، إلى جانب ما تقوم به الهيئة من مساعي مستمرة لتحسين ظروف العمل المسرحي والارتقاء بكوادره، كما وأطلع الفنان أنور أحمد معاليها على الخطط والمشاركات المستقبلية للمسرح.