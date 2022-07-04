اخبار الخليج – محافظ الجنوبية يشيد بمستوى الشراكة الأمنية والتعاون ويبحث الاستعدادات الأمنية تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، اجتماع اللجنة الأمنية السادس للعام 2022، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور العميد عيسى بن ثامر الدوسري نائب المحافظ، وعدد من الضباط من ممثلي الجهات الأمنية والمسؤولين بالمحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب سمو المحافظ بالحضور، مؤكداً سموه على دور مبدأ الشراكة المجتمعية والأمنية في ترسيخ دعائم الأمن عبر مختلف أطر التعاون والتنسيق المشترك، تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لتوفير الأمن والسلامة والطمأنينة في مختلف أرجاء المحافظة.

وأشار سموه بأن اجتماعات اللجنة الأمنية يتم من خلالها متابعة أبرز الاحتياجات الأمنية المتعلقة بالمواطنين وتحقيق تطلعاتهم من حيث اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ، مشيداً سموه بمستوى الحملات والمبادرات والمعارض الأمنية التي تقام بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة خطط العمل لتعزيز الأمن والسلامة بأعلى المقاييس.

وأشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية، بنجاح المعرض الأمني التوعوي، والذي أقامته المحافظة بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2022م ، مبيناً سموه بأن المحافظة حريصة على المشاركة في تنظيم مختلف المبادرات الرائدة والمناسبات الدولية، بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي يعكس الشراكة المجتمعية والوعي الأمني والمجتمعي تجاه أفراد المجتمع.

كما تابع سمو محافظ المحافظة الجنوبية، مستجدات القضايا الأمنية والاستعدادات المتخذة من قبل مديرية شرطة المحافظة الجنوبية المتزامنة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، حيث وجه سموه الإدارات الأمنية بتكثيف الحملات التوعوية ونشر الدوريات الأمنية، مع ضرورة اتباع الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن وتعزيز السلامة لدى الأهالي في المحافظة .

وفي سياق آخر، أكد سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية، بأن التعاون والتنسيق القائم مع الإدارة العامة للمرور يعزز من دور الرقابة المرورية، موصياً سموه على أهمية الترتيبات التنسيقية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لضمان انسيابية الحركة المرورية في بعض الطرق الحيوية في المحافظة ، مشيداً سموه بالتعاون القائم مع الإدارة العامة للمرور ودورها في تعزيز السلامة والوعي المروري بمختلف مناطق المحافظة الجنوبية.

كما اطلع سمو المحافظ خلال الاجتماع، على عرض مرئي حول أبرز الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للدفاع المدني من خلال تنظيم الحملات التوعوية الأمنية، والتي استهدفت مختلف المصانع والورش الصناعية في نطاق المحافظة الجنوبية لضمان سلامة الجميع ، مشيداً سموه بالجاهزية الأمنية التي يتمتع بها رجال الدفاع المدني من ناحية سرعة الاستجابة وبذل المزيد من الجهود التي توفر كافة معايير ومتطلبات الأمن والسلامة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية رئيس اللجنة الأمنية، على المتابعة والتواصل المستمر في إبراز التنسيق والتعاون القائم في مختلف البرامج والمبادرات الأمنية المشتركة بما يعزز جهود المحافظة في تلبية احتياجات المواطنين في المجال الأمني والمجتمعي.